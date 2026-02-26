Video Yaşam İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
26.02.2026 | 09:10

İstanbul'un üç ayrı ilçesinde 3 eve ve bir depoya düzenlenen operasyonda, kahveye emdirilmiş 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroinden oluşan toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve depolandığı saptanan Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 ev ve bir depo polis takibine alındı. Belirlenen adreslere dün operasyon gerçekleştirildi. Hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleşen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde ve depoda yapılan aramalarda ise kahveye emdirilmiş 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroinden oluşan toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda kapsamında yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların, haklarında "(Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.

