Kayseri'de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video

26.02.2026 | 07:52

Kayseri'de servis şoförü üvey baba F.Y.’nin, 3 yıl önce evlendiği Şerife G.’nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.’ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Üvey baba F.Y.’ye, annenin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı uygulandı.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.'yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.'nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.'ye şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Şerife G.'nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Öte yandan üvey baba F.Y.'nin, M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, üvey babanın M.E.T.'ye şiddet uyguladığı, küfürler ettiği ve annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

