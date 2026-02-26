Video Yaşam Şanlıurfa'da narkotik uygulamasında 226 gram metamfetamin ele geçirildi | Video
26.02.2026 | 15:24

Şanlıurfa’da narkotik uygulamasında 226 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Karaköprü ilçesinde 4 farklı noktada ring halinde 'Narko-Alan' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 293 kişi ile 110 araç sorgulandı. Denetimlerde 226 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
