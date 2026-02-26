Video Yaşam İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video
İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video

İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video

26.02.2026 | 12:22

İstanbul’da, silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve yapılan operasyonda 10 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, Eyüpsultan'da silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir evi yakın takibe aldı. Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen eve dün operasyon gerçekleştirildi. Baskında, imalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen Y.S.A.(26) isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.S.A.'nın silah atölyesine çevirdiği evde yapılan aramalarda ise 10 tabanca, şarjör, polimer silah gövdesi, kapak takımı ve namlu ile tetik tertibatları da dahil 109 silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.S.A. sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubeye gönderildi. Zanlının ifade işlemlerinin ardından "silah ticareti" suçu kapsamında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video 00:17
İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video 26.02.2026 | 12:22
Manisa’da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 01:52
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 26.02.2026 | 11:41
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 05:36
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30
Çorum’da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 02:39
Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 26.02.2026 | 11:05
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 00:50
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 26.02.2026 | 10:24
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:47
İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 26.02.2026 | 09:10
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 03:34
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 26.02.2026 | 08:34
Kayseri’de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 01:14
Kayseri'de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 26.02.2026 | 07:52
Kocaeli’de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 00:10
Kocaeli'de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 26.02.2026 | 07:46
Amasya’da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 02:55
Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 25.02.2026 | 22:26
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 02:50
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 25.02.2026 | 22:03
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 01:39
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 25.02.2026 | 19:18
Avcılar’da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 00:37
Avcılar'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 25.02.2026 | 16:16
Adana’da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:55
Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 25.02.2026 | 15:28
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 02:00
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 25.02.2026 | 15:21
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 06:05
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 25.02.2026 | 15:11
Sakarya’da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 00:33
Sakarya'da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 25.02.2026 | 15:10
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 01:17
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 25.02.2026 | 14:34
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 02:12
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 25.02.2026 | 14:04
Samsun’da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2026 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY