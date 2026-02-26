Video Yaşam Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video

Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video

26.02.2026 | 11:30

Silivri’de bulunan kablo ve inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarda yaşanırken, fabrika dronla görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Silivri Ortaköy Silivri Harput Sokak'ta bulunan kablo ve inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada sabah saatlerinde bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangı esnasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Fabrika alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Anadolu Yakası dahil bir çok bölgeden itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi dronla havdan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 01:52
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 26.02.2026 | 11:41
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 05:36
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30
Çorum’da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 02:39
Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 26.02.2026 | 11:05
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 00:50
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 26.02.2026 | 10:24
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:47
İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 26.02.2026 | 09:10
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 03:34
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 26.02.2026 | 08:34
Kayseri’de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 01:14
Kayseri'de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 26.02.2026 | 07:52
Kocaeli’de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 00:10
Kocaeli'de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 26.02.2026 | 07:46
Amasya’da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 02:55
Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 25.02.2026 | 22:26
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 02:50
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 25.02.2026 | 22:03
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 01:39
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 25.02.2026 | 19:18
Avcılar’da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 00:37
Avcılar'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 25.02.2026 | 16:16
Adana’da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:55
Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 25.02.2026 | 15:28
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 02:00
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 25.02.2026 | 15:21
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 06:05
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 25.02.2026 | 15:11
Sakarya’da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 00:33
Sakarya'da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 25.02.2026 | 15:10
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 01:17
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 25.02.2026 | 14:34
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 02:12
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 25.02.2026 | 14:04
Samsun’da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2026 | 13:55
Karabük’te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 00:18
Karabük'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 25.02.2026 | 13:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY