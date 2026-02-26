Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30 Silivri’de bulunan kablo ve inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarda yaşanırken, fabrika dronla görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Silivri Ortaköy Silivri Harput Sokak'ta bulunan kablo ve inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada sabah saatlerinde bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangı esnasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Fabrika alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Anadolu Yakası dahil bir çok bölgeden itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi dronla havdan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale devam ediyor.