Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video
26.02.2026 | 12:29
İstanbul Zeytinburnu’nda 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
