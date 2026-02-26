Video Yaşam Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video

Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video

26.02.2026 | 12:29

İstanbul Zeytinburnu’nda 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Ramazan Kirman Sokak'ta 6 katlı binanın çatı katında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çatı katından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Ali Osman Erol, "Evden çıktı. Herkes sokağa fırladı. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yangın yan komşunun çatısında çıkmış" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video 02:06
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video 26.02.2026 | 12:29
Kuyumcuya ’Jandarmayım’ deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı | Video 05:38
Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı | Video 26.02.2026 | 12:26
İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video 00:17
İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video 26.02.2026 | 12:22
Manisa’da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 01:52
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 26.02.2026 | 11:41
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 05:36
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30
Çorum’da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 02:39
Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 26.02.2026 | 11:05
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 00:50
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 26.02.2026 | 10:24
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:47
İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 26.02.2026 | 09:10
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 03:34
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 26.02.2026 | 08:34
Kayseri’de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 01:14
Kayseri'de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 26.02.2026 | 07:52
Kocaeli’de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 00:10
Kocaeli'de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 26.02.2026 | 07:46
Amasya’da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 02:55
Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 25.02.2026 | 22:26
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 02:50
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 25.02.2026 | 22:03
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 01:39
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 25.02.2026 | 19:18
Avcılar’da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 00:37
Avcılar'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 25.02.2026 | 16:16
Adana’da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:55
Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 25.02.2026 | 15:28
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 02:00
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 25.02.2026 | 15:21
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 06:05
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 25.02.2026 | 15:11
Sakarya’da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 00:33
Sakarya'da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 25.02.2026 | 15:10
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 01:17
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 25.02.2026 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY