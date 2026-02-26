Sahara Geçidi'nde korku dolu anlar: Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü! | Video
26.02.2026 | 13:28
Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi mevkiinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü.
Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.
