Video Yaşam Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video
Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video

Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video

26.02.2026 | 14:08

Eğirdir ilçesine bağlı Bedre Plajı mevkisinde dün itfar saatinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonrası 5 kişinin yaralandığı kaza, aynı yönde ilerleyen başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, önündeki aracı geçmek için hatalı sollama yapan otomobilin, sol taraftaki sokağa dönüşe geçen kamyonetle çarpışması yer aldı. Kaza sonrası kamyonetin devrildiği anlar kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eğirdir’de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:35
Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 26.02.2026 | 14:08
Amasya’da otomobilin Yeşilırmak Nehri’ne uçtuğu kaza kamerada | Video 01:54
Amasya'da otomobilin Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada | Video 26.02.2026 | 13:48
Sahara Geçidi’nde korku dolu anlar: Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü! | Video 01:45
Sahara Geçidi'nde korku dolu anlar: Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü! | Video 26.02.2026 | 13:28
Zeytinburnu’nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video 02:06
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video 26.02.2026 | 12:29
Kuyumcuya ’Jandarmayım’ deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı | Video 05:38
Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı | Video 26.02.2026 | 12:26
İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video 00:17
İstanbul’da silah imalathanesine operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 1 gözaltı | Video 26.02.2026 | 12:22
Manisa’da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 01:52
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 26.02.2026 | 11:41
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 05:36
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30
Çorum’da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 02:39
Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 26.02.2026 | 11:05
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 00:50
TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 öğrenci hafız oldu | Video 26.02.2026 | 10:24
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:47
İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 26.02.2026 | 09:10
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 03:34
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 26.02.2026 | 08:34
Kayseri’de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 01:14
Kayseri'de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 26.02.2026 | 07:52
Kocaeli’de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 00:10
Kocaeli'de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 26.02.2026 | 07:46
Amasya’da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 02:55
Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 25.02.2026 | 22:26
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 02:50
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 25.02.2026 | 22:03
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 01:39
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 25.02.2026 | 19:18
Avcılar’da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 00:37
Avcılar'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 25.02.2026 | 16:16
Adana’da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:55
Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 25.02.2026 | 15:28
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 02:00
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 25.02.2026 | 15:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY