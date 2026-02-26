Video Yaşam Amasya'da otomobilin Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada | Video
26.02.2026 | 13:48

Amasya'da bir otomobilin kavşakta önüne çıkan araçla çarpışarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu feci kaza kameraya yansıdı. Otomobildeki anne, kızın boğulma tehlikesi atlattığı kazadan saniyelerde önce de yolda yürüyen bir vatandaş nehre düşmekten kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Nehir Kamışlı yönetimindeki 06 DTP 103 plakalı otomobil, Saraydüzü Kışlası civarında kavşakta Fuat Sucuoğlu'nun kullandığı 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Künç Köprü girişi yanındaki demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. 50 metreden fazla sürüklenerek ters dönen otomobilde can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sualtı kurtarma ekipleri, polis, AFAD ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Nehir Kamışlı ile yanında bulunan annesi Hanife Kamışlı araçtan çıkartıldı. Sırılsıklam oldukları için itfaiyecilerin üniformalarını giydirdikleri anne ve kızı, duvardan sarkıtılan merdivenle yukarı tırmandı. Durumlarının iyi olduğu görülen anne ve kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç vinç yardımıyla nehirden çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazayı gören vatandaşlardan Abdullah Kartal, "Kaza sonrası otomobil nehre uçarak sürüklenmiş. İçindeki kadınları ekipler kurtardı" diye konuştu.

Kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan Hüsnü Atalar, "Çarpışan araç Yeşilırmak'a düşerek sürüklendi. Ekipler kurtardı. Kazadan 2 saniye önce de bir vatandaş düşen aracın önünden geçti. Kılpayı kurtuldu" şeklinde konuştu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışma ve otomobilin nehre uçma anı yer alıyor.

