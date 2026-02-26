Oturduğu yerde aracın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video
26.02.2026 | 14:53
Antalya'da görenlerin yüreğini ağza getiren olayda işyerinin önünde bekleyen bir kişi kaza sonrası zincir markete dalan aracın altında kalmaktan saliselerle kurtuldu. Market çalışanının ölümle burun buruna geldiği o anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE İLE KURTULDU
Yolun karşısına geçmekte olan mesai arkadaşının çığlığı ile ani bir refleksle oturduğu yerden kalkarak hamle yapan Büyükköse saliselerle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerle kaza yapan aracın oturmakta olan market çalışanının üzerine doğru geldiği ve Büyükköse'nin refleksi sayesinde aracın kendisine çarpmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Olayın koşunu kısa sürede üzerinden atan Büyükköse, kaza yapan araçlarda bulunan yaralı sürücülere yardım etti.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ
Kazayı küçük sıyrıklarla yara almadan atlatan market çalışanı Büyükköse ölümle burun buruna geldiği o anları anlattı. Fren sesi ile aracın üzerine doğru geldiğini fark ettiğini söyleyen Büyükköse, "Sabah saatlerinde burada oturuyordum. Açılış saati için bekliyordum. Bir anda fren seslerini duydum. Fren sesi ile beraber araba üzerime doğru kaymaya başladı. Zaten araç kaydığı anda kendimi buraya attım. Bir saniye farkla çok şükür Allah'a Çok şükür verilmiş sadakam varmış, kendimi kurtardım. Kolumda ve sırtımda tekerin çarpması nedeniyle kısa süreli ağrı oldu. Sonra direksiyondaki yaralıya baktım. Birinin bilinci açıktı ama yüzü kan içerisindeydi. Diğer sürücüyü de hava yastığı kurtardı. Sonrasında ambulans, polis falan geldi" dedi.
"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"
Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hayretler içinde kaldığını ve saniye ile kurtulduğunu söyleyen Büyükköse, "Kamera kaydını arkadaşlarla tekrar izlediğimde gerçekten bir saniye farkla kurtarmışım. Telefona biraz daha dalmış olsaydım Allah korusun şu anda bende hastanede olabilirdim. Saniyenin de altında salise farkı ile kaçtım fren sesini duymamla birlikte. Ayağa kaltığımda araba üzerime doğru kayarak geliyordu zaten. Saniye farkı ile çok şükür Allah kurtardı, verilmiş sadakam varmış, Allah beterinden korusun. Yetkililerden buraya önlem alınmasını istiyorum. Burası işlek bir cadde, kontrolsüz bir kavşak. Burada sürekli kazalar oluyor. Az önce yine küçük bir kaza oldu. Burası biraz kör nokta oluyor. Gelen araba hızlı geliyor ve görmüyor. Buraya trafik lambası veya bir kasis yapılması gerekiyor. Can kaybı olmaması için şart, günde en az 3-4 defa kaza oluyor. Motorlar defalarca kaydı burada, bunun için bir önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Oturduğu yerde aracın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 26.02.2026 | 14:53
