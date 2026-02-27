Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video
27.02.2026 | 14:19
Ordu’nun stratejik öneme sahip Akkuş-Niksar karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yolun bir kısmı uçtu, bölgedeki bir ev de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Heyelan, havadan görüntülendi.
"BİZ BÖLGEDEN GİTTİKTEN BİR SAAT SONRA HEYELAN OLMUŞ"
Mahalle sakini Hasan Şahin, "Biz burası uçmadan bir saat önce kadar buralardaydık. Evim ilerde buraya yakın bir alandadır. Ağabeyimle beraber köpeklere mama getirmiştik. Jandarma hafiften toprak uçmaları var diye yolu kesmişti. Biz daha sonra buradan geriye döndük. Biz gittikten bir saat sonra burası tamamen kaymış. Buranın bünyesi genelde kilden oluşuyor. Bir de sular alttan girdiği için böyle oldu. Karayolları burada perde duvarlarını yapmadan önce merdiven basamağı gibi yapmadılar. Sonra yol komple aşağı gelmiş. Bizim evimiz ilerde olduğu için biz de bir sıkıntı yok ama tepedeki evi güvenlik nedeniyle boşaltmışlar. Bizim çocukluğumuzdan itibaren bu yol bir metre, yarım metre esnerdi" dedi.
"35 YILDIR BU YOLU KULLANIYORUM"
Bölgede 35 yıldır işinin gereği karayolunu kullanan Adem Balcı ise "Biz dün sabahleyin Tekkiraz Mahallesi'ne gitmiştim. Geri geldikten yaklaşık yarım saat sonra baktığımda yol göçmüştü. Ben 35 yıldır Tekkiraz-Akkuş arasında gıda toptancısı olduğum için bu bölgede çalışıyorum. İki günde bir işimiz gereği bu yolu kullanıyoruz" diye konuştu.
Bölgede toprak kaymasının yer yer devam ettiği gözlendi. Güvenlik gerekçesiyle heyelan bölgesindeki bir ev de tahliye edildi.
