Video Dünya Pakistan - Afganistan savaşında son dakika! İslamabad'dan canlı yayın | Video
27.02.2026 | 07:49

Son dakika haberleri... Afganistan ile savaş halinde olduğunu açıklayan Pakistan'da son durum ne? A Haber Muhabiri Fakur Rahman İslanabad'dan canlı yayınla son gelişmeleri aktardı...

