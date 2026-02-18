Video Dünya ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video

ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video

18.02.2026 | 08:25

ABD’nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada en az 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Colorado eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Colorado polisinden yapılan açıklamaya göre; kaza yerel saatle 10:00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandı. Bölgede etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, aralarında tırlar, kamyonetler, arazi araçları ve otomobillerin de bulunduğu 30'dan fazla araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucunda bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KEÇİ TELEF OLDU
Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının Pueblo Adli Tıp Kurumu'nda sürdüğünü söyledi. 29 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşan Lyons, bir kamyonette bulunan 32 keçiden 4'ünün de telef olduğunu aktardı. Kazanın kum fırtınasının yol açtığı aşırı düşük görüş şartlarında gerçekleştiğini yineleyen Lyons, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 02:01
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 18.02.2026 | 08:25
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:24
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 17.02.2026 | 08:34
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 00:45
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 17.02.2026 | 07:38
Madagaskar’ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 07:48
Madagaskar'ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 11.02.2026 | 14:22
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 00:15
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 11.02.2026 | 10:56
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 00:42
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 10.02.2026 | 12:00
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 00:11
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 10.02.2026 | 08:51
Libya’da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 00:39
Libya'da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 10.02.2026 | 08:51
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell’in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 00:56
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell'in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 07.02.2026 | 16:17
Celine Dion’un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! Vücuduna hükmedemiyor... | Video 00:29
Celine Dion'un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! "Vücuduna hükmedemiyor..." | Video 07.02.2026 | 12:06
ABD ordusundan Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 00:13
ABD ordusundan Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 06.02.2026 | 12:01
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 00:50
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 06.02.2026 | 08:19
Brezilya’da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 00:48
Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 04.02.2026 | 10:23
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02:36
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02.02.2026 | 10:49
Shaquille O’Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 00:11
Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 01.02.2026 | 15:23
SON DAKİKA: İran’da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 02:12
SON DAKİKA: İran'da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 31.01.2026 | 15:39
SON DAKİKA: SDG ile Şam arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması | Video 05:53
SON DAKİKA: SDG ile Şam arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması | Video 30.01.2026 | 12:07
Tayland’da askeri uçak düştü: 2 ölü | Video 01:59
Tayland’da askeri uçak düştü: 2 ölü | Video 29.01.2026 | 15:08
Zelenskiy, Rusya’nın bir yolcu trenine SİHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı: En az 4 ölü 00:09
Zelenskiy, Rusya’nın bir yolcu trenine SİHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı: En az 4 ölü 28.01.2026 | 07:45
Filipinler’de feribot battı: 15 ölü, 43 kayıp | Video 00:14
Filipinler’de feribot battı: 15 ölü, 43 kayıp | Video 26.01.2026 | 08:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY