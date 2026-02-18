ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video
18.02.2026 | 08:25
ABD’nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada en az 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
4 KEÇİ TELEF OLDU
Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının Pueblo Adli Tıp Kurumu'nda sürdüğünü söyledi. 29 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşan Lyons, bir kamyonette bulunan 32 keçiden 4'ünün de telef olduğunu aktardı. Kazanın kum fırtınasının yol açtığı aşırı düşük görüş şartlarında gerçekleştiğini yineleyen Lyons, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
