ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
17.02.2026 | 08:34
ABD’nin Maryland eyaletindeki Batı Baltimore bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
SİLAHLI SALDIRIDA ŞÜPHELİ DAHİL 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
ABD'nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştı. Polis, kendini öldürdüğü değerlendiren saldırganın Roberta Esposito adını da kullanan 57 yaşındaki Robert Dorgan olduğunu açıklamıştı.
