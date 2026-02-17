Video Dünya ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

17.02.2026 | 08:34

ABD’nin Maryland eyaletindeki Batı Baltimore bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD ülkenin Rhode Island eyaletindeki bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışırken, bu kez Maryland eyaletinden silahlı saldırı haberi geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Liberty Heights Caddesi'nin 2400 numaralı bloğunda meydana gelen olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bildirildi.

SİLAHLI SALDIRIDA ŞÜPHELİ DAHİL 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
ABD'nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştı. Polis, kendini öldürdüğü değerlendiren saldırganın Roberta Esposito adını da kullanan 57 yaşındaki Robert Dorgan olduğunu açıklamıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:24
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 17.02.2026 | 08:34
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 00:45
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 17.02.2026 | 07:38
Madagaskar’ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 07:48
Madagaskar'ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 11.02.2026 | 14:22
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 00:15
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 11.02.2026 | 10:56
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 00:42
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 10.02.2026 | 12:00
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 00:11
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 10.02.2026 | 08:51
Libya’da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 00:39
Libya'da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 10.02.2026 | 08:51
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell’in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 00:56
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell'in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 07.02.2026 | 16:17
Celine Dion’un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! Vücuduna hükmedemiyor... | Video 00:29
Celine Dion'un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! "Vücuduna hükmedemiyor..." | Video 07.02.2026 | 12:06
ABD ordusundan Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 00:13
ABD ordusundan Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 06.02.2026 | 12:01
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 00:50
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 06.02.2026 | 08:19
Brezilya’da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 00:48
Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 04.02.2026 | 10:23
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02:36
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02.02.2026 | 10:49
Shaquille O’Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 00:11
Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 01.02.2026 | 15:23
SON DAKİKA: İran’da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 02:12
SON DAKİKA: İran'da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 31.01.2026 | 15:39
SON DAKİKA: SDG ile Şam arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması | Video 05:53
SON DAKİKA: SDG ile Şam arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması | Video 30.01.2026 | 12:07
Tayland’da askeri uçak düştü: 2 ölü | Video 01:59
Tayland’da askeri uçak düştü: 2 ölü | Video 29.01.2026 | 15:08
Zelenskiy, Rusya’nın bir yolcu trenine SİHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı: En az 4 ölü 00:09
Zelenskiy, Rusya’nın bir yolcu trenine SİHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı: En az 4 ölü 28.01.2026 | 07:45
Filipinler’de feribot battı: 15 ölü, 43 kayıp | Video 00:14
Filipinler’de feribot battı: 15 ölü, 43 kayıp | Video 26.01.2026 | 08:18
SDG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı | Video 01:55
SDG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı | Video 23.01.2026 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY