ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video

17.02.2026 | 07:38

ABD’nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı şüpheli dahil 3’e yükselirken, ağır yaralı 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü açıklandı.

