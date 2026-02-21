Video Dünya Rusya'da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video
Rusya'da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video

Rusya'da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video

21.02.2026 | 16:49

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Baykal Gölü'nün donan bölümünden geçen aracın buz kırılması sonucu suya düşmesiyle 7 Çinli turist ve şoför hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki "dünyanın en derin gölü" olarak bilinen Baykal Gölü'nde yerel saatle 07.30'da biri şoför, 8'i Çinli turist olmak üzere 9 kişinin bulunduğu araç, buzun kırılması sonucu suya düştü. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Baykal Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Igor Kobzev yaptığı açıklamada, 1 turistin kurtulduğunu, 7 turist ile şoförün kaybolduğunu ve hayatını kaybettiklerinin varsayıldığını ifade etti. Kobzev, aracın buzun kırılması sonucu suya düştüğü Olkhon adasına giden buz geçidinin erişime kapalı olduğunu, olayın nedenlerinin araştırıldığını belirtti. Kobzev, durumun İrkutsk'taki Çin Konsolosluğuna bildirildiğini aktardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video 00:40
Rusya'da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video 21.02.2026 | 16:49
Çin’de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 00:16
Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 18.02.2026 | 15:44
Rusya’da askeri tesiste patlama: 2 ölü | Video 00:40
Rusya'da askeri tesiste patlama: 2 ölü | Video 18.02.2026 | 12:42
ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 02:01
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 18.02.2026 | 08:25
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:24
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 17.02.2026 | 08:34
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 00:45
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 17.02.2026 | 07:38
Madagaskar’ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 07:48
Madagaskar'ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 11.02.2026 | 14:22
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 00:15
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 11.02.2026 | 10:56
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 00:42
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 10.02.2026 | 12:00
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 00:11
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 10.02.2026 | 08:51
Libya’da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 00:39
Libya'da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 10.02.2026 | 08:51
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell’in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 00:56
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell'in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 07.02.2026 | 16:17
Celine Dion’un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! Vücuduna hükmedemiyor... | Video 00:29
Celine Dion'un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! "Vücuduna hükmedemiyor..." | Video 07.02.2026 | 12:06
ABD ordusundan Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 00:13
ABD ordusundan Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 06.02.2026 | 12:01
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 00:50
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 06.02.2026 | 08:19
Brezilya’da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 00:48
Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 04.02.2026 | 10:23
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02:36
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02.02.2026 | 10:49
Shaquille O’Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 00:11
Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 01.02.2026 | 15:23
SON DAKİKA: İran’da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 02:12
SON DAKİKA: İran'da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 31.01.2026 | 15:39
SON DAKİKA: SDG ile Şam arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması | Video 05:53
SON DAKİKA: SDG ile Şam arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması | Video 30.01.2026 | 12:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY