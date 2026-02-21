Rusya'da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video
21.02.2026 | 16:49
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Baykal Gölü'nün donan bölümünden geçen aracın buz kırılması sonucu suya düşmesiyle 7 Çinli turist ve şoför hayatını kaybetti.
