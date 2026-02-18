Rusya'da askeri tesiste patlama: 2 ölü | Video
18.02.2026 | 12:42
Rusya'nın cbölgesinde bir askeri tesiste meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko yaptığı açıklamada, "Sertolovo'daki askeri birliğin bulunduğu alanda yer alan askeri polis binasının çökmesi sonucu, enkazın kaldırılması ve yaralıların kurtarılması için güvenlik güçlerine orduya yardımcı olmaları talimatını verdim" dedi.
Rus medyası, 4 kişinin enkaz altında olabileceğini bildirdi.
