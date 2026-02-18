Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 18.02.2026 | 15:44 Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde havai fişek ve maytap satılan dükkanda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'de havai fişek ve maytap satan dükkanda patlama meydana geldi. Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan yangın iş yerinin 50 metrekarelik bölümünü kül etti. Patlamanın nedeni ise soruşturuluyor.Çin'de havai fişek kaynaklı patlamalar sık sık yaşanırken, en son Haziran ayında Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. Patlamada 9 kişi ölürken 26 kişi yaralanmıştı.