Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video
18.02.2026 | 15:44
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde havai fişek ve maytap satılan dükkanda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de havai fişek kaynaklı patlamalar sık sık yaşanırken, en son Haziran ayında Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. Patlamada 9 kişi ölürken 26 kişi yaralanmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 18.02.2026 | 15:44
00:40
Rusya'da askeri tesiste patlama: 2 ölü | Video 18.02.2026 | 12:42
02:01
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 18.02.2026 | 08:25
00:24
00:45
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 17.02.2026 | 07:38
07:48
Madagaskar'ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 11.02.2026 | 14:22
00:15
00:42
00:11
00:39
Libya'da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 10.02.2026 | 08:51
00:56
00:29
00:13
00:50
00:48
Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 04.02.2026 | 10:23
02:36
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02.02.2026 | 10:49
00:11
Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 01.02.2026 | 15:23
02:12
05:53
SON DAKİKA: SDG ile Şam arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması | Video 30.01.2026 | 12:07
01:59
Tayland’da askeri uçak düştü: 2 ölü | Video 29.01.2026 | 15:08