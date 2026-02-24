Rusya’da devriye aracına bombalı saldırı: 1 ölü | Video 24.02.2026 | 11:20 Rusya’nın başkenti Moskova’da Savelovskaya Tren İstasyonu Meydanı’nda bir polis devriye aracının yanında meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybederken, 2 polis yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'da polis aracına yönelik bir bombalı saldırı düzenlendi. başkenti Moskova'da Savelovskaya Tren İstasyonu Meydanı'nda bir polis devriye aracının yanında patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, 2 polis yaralandı.Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sabaha karşı meydana gelen patlama, kimliği belirsiz bir şahsın polis devriye aracı yakınında patlayıcı bir düzeneği infilak ettirmesiyle meydana geldi. Saldırganın olay yerinde ölü bulunduğu belirtildi.Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs ve patlayıcı maddeleri yasa dışı şekilde bulundurma suçlamalarıyla soruşturma başlattığını açıkladı.