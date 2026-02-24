Rusya’da devriye aracına bombalı saldırı: 1 ölü | Video
24.02.2026 | 11:20
Rusya’nın başkenti Moskova’da Savelovskaya Tren İstasyonu Meydanı’nda bir polis devriye aracının yanında meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybederken, 2 polis yaralandı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sabaha karşı meydana gelen patlama, kimliği belirsiz bir şahsın polis devriye aracı yakınında patlayıcı bir düzeneği infilak ettirmesiyle meydana geldi. Saldırganın olay yerinde ölü bulunduğu belirtildi.
Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs ve patlayıcı maddeleri yasa dışı şekilde bulundurma suçlamalarıyla soruşturma başlattığını açıkladı.
