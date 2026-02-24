İran’da askeri helikopter düştü: 4 ölü | Video
24.02.2026 | 10:54
İran’ın İsfahan eyaletinde orduya ait eğitim helikopterinin meyve ve sebze haline düşmesi sonucu pilot, yardımcı pilot ve 2 esnaf hayatını kaybetti.
