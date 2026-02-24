İran’da askeri helikopter düştü: 4 ölü | Video 24.02.2026 | 10:54 İran’ın İsfahan eyaletinde orduya ait eğitim helikopterinin meyve ve sebze haline düşmesi sonucu pilot, yardımcı pilot ve 2 esnaf hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçe kentinde orduya ait eğitim uçuşu yapan bir helikopter, yerel saatle 09.09'da meyve-sebze hali yerleşkesi içerisine düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada pilot ve yardımcı pilot ile halde çalışan 2 esnafın hayatını kaybettiği belirtildi. Yangın kontrol altına alınırken, kazanın teknik arıza kaynaklı olduğu aktarıldı.