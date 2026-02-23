Video Dünya 7’nci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi havada yakaladı | Video
7’nci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi havada yakaladı | Video

7’nci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi havada yakaladı | Video

23.02.2026 | 11:41

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir binanın 7’nci katından aşağıya düşen çocuğu durumu fark eden apartman görevlisi kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Petrogradskaya Caddesi üzerindeki bir binanın 7'nci katında bir çocuğun açık pencere önünde oyun oynadığı sırada camdan düştü. Bina girişinde duran Özbekistan uyruklu bina görevlisi çocuğun düştüğünü fark ederek 7'nci kattan aşağıya düşen çocuğu güçlükle tuttu. Çocuk kısa bir süre şok yaşadıktan sonra bina önüne gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çocuğun bir bacağında kırık meydana geldiği açıklandı.


Çocuğu kurtaran apartman görevlisinin kaburgası kırıldı
Çocuğu kurtaran apartman görevlisi de ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenelere göre apartman görevlisinin kaburgalarında kırık olduğu anlaşıldı. Sağlık durumu iyi olan apartman görevlisi Rusya'da kahraman ilan edilirken olay ülkede en çok konuşulan olay oldu.


Olaydan yara almadan kurtulan çocuğun ise otizm hastası olduğu, babasının 1 yıl önce öldüğü, annesinin ise olay sırasında çalıştığı ve çocuğunu bu nedenle evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

7’nci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi havada yakaladı | Video 00:18
7’nci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi havada yakaladı | Video 23.02.2026 | 11:41
Rusya’da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video 00:40
Rusya'da turistleri taşıyan araç buz kırılması sonucu göle düştü: 8 ölü | Video 21.02.2026 | 16:49
Çin’de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 00:16
Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 18.02.2026 | 15:44
Rusya’da askeri tesiste patlama: 2 ölü | Video 00:40
Rusya'da askeri tesiste patlama: 2 ölü | Video 18.02.2026 | 12:42
ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 02:01
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 18.02.2026 | 08:25
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:24
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir AVM yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 17.02.2026 | 08:34
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 00:45
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 17.02.2026 | 07:38
Madagaskar’ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 07:48
Madagaskar'ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 11.02.2026 | 14:22
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 00:15
Kanada’da okul ve çevresinde silahlı saldırı: Şüpheli dahil en az 10 ölü! | Video 11.02.2026 | 10:56
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 00:42
İtalya’da silahlı soyguncular zırhlı para nakil aracını soydu! O anlar kamerada | Video 10.02.2026 | 12:00
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 00:11
ABD, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 10.02.2026 | 08:51
Libya’da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 00:39
Libya'da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 10.02.2026 | 08:51
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell’in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 00:56
Epstein skandalının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell'in hapishane görüntüleri yayınlandı | Video 07.02.2026 | 16:17
Celine Dion’un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! Vücuduna hükmedemiyor... | Video 00:29
Celine Dion'un acı içindeki görüntüleri yürekleri yaktı! "Vücuduna hükmedemiyor..." | Video 07.02.2026 | 12:06
ABD ordusundan Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 00:13
ABD ordusundan Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: Ölüler var! | Video 06.02.2026 | 12:01
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 00:50
ABD’nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı | Video 06.02.2026 | 08:19
Brezilya’da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 00:48
Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü | Video 04.02.2026 | 10:23
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02:36
Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video 02.02.2026 | 10:49
Shaquille O’Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 00:11
Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu 01.02.2026 | 15:23
SON DAKİKA: İran’da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 02:12
SON DAKİKA: İran'da Bender Abbas kentinde patlama! Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia ediliyor! | Video 31.01.2026 | 15:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY