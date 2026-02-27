Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken Osmanlı sorusu! Bakın yarışmacı ne cevap verdi!

27.02.2026 | 00:22

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Saykut Karapınar isimli yarışmacı, karşısına çıkan Osmanlı sorusunda verdiği yanıtla neredeyse eleniyordu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!