SON DAKİKA | Pakistan: Afganistan ile savaş halindeyiz | Video

27.02.2026 | 07:35

Son dakika haberleri... Pakistan ve Afganistan arasında bir süredir devam eden gerginliğin savaş dönüştüğü duyuruldu! Pakistan, yaptığı açıklamada Afganistan ile savaş halinde olduklarını ve 133 Taliban mensubunun öldüğünü duyurdu.