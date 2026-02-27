SON DAKİKA | Pakistan: Afganistan ile savaş halindeyiz | Video
27.02.2026 | 07:35
Son dakika haberleri... Pakistan ve Afganistan arasında bir süredir devam eden gerginliğin savaş dönüştüğü duyuruldu! Pakistan, yaptığı açıklamada Afganistan ile savaş halinde olduklarını ve 133 Taliban mensubunun öldüğünü duyurdu.
