İzmir’de yaşayan İzzet Yıldızhan ve 26 yıllık eşi Ajda Yıldızhan İstanbul’da yürüyüşe çıktı!

26.02.2026 | 19:10

Sahne şovları ve aile yaşantısıyla ilgi toplayan şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde İzmir’deki evi ve yaşantısıyla gündem olmuştu. İzzet Yıldızhan ve eşi, İzmir’den gelip İstanbul’da birlikte zaman geçirdi. İşte o anlar!