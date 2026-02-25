Video Magazin Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki…
Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki…

Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki…

25.02.2026 | 23:25

Ünlü eski futbolcu Mesut Özil, VAV TV’nin Sahur programının konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’yi öve öve bitiremedi. ‘Öyle bir eş nasip etti ki…’ diyerek aşkını dile getirdi. İşte o açıklamanın detayları!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki… 00:59
Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki… 25.02.2026 | 23:25
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 00:20
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 24.02.2026 | 23:30
Mesut Özil’in ’Ronaldo mu Messi mi’ sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 00:55
Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 24.02.2026 | 21:51
Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar’ı övmelere doyamadı: Beğenerek izliyorum 00:23
Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar’ı övmelere doyamadı: Beğenerek izliyorum 24.02.2026 | 20:26
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey... 00:22
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! "Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey..." 24.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
Cansel Elçin’den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum | Video 05:50
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: "Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum" | Video 20.02.2026 | 08:43
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 00:26
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 20.02.2026 | 00:15
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! Nice on yıllara! | Video 01:03
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video 19.02.2026 | 15:32
Hakan Taşıyan’dan müjdeli haber geldi! Birkaç güne taburcu oluyorum | Video 00:29
Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi! "Birkaç güne taburcu oluyorum" | Video 19.02.2026 | 11:59
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 00:08
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 18.02.2026 | 20:47
Galatasaray-Juventus maçında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi! Taraftara karşı samimi tavrı takdir edildi | Video 00:09
Galatasaray-Juventus maçında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi! Taraftara karşı samimi tavrı takdir edildi | Video 18.02.2026 | 14:52
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 01:22
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 17.02.2026 | 21:18
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi 00:04
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi 17.02.2026 | 18:32
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 00:16
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 16.02.2026 | 21:18
Serdar Ortaç ve Bengü’nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 01:00
Serdar Ortaç ve Bengü'nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 16.02.2026 | 13:54
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 01:01
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 15.02.2026 | 21:57
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 00:51
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 15.02.2026 | 20:34
Kore’de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ameliyat öncesi ve sonrası hallerini paylaştı! Görenler hayret etti 00:17
Kore’de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ameliyat öncesi ve sonrası hallerini paylaştı! Görenler hayret etti 15.02.2026 | 18:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY