Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki…
25.02.2026 | 23:25
Ünlü eski futbolcu Mesut Özil, VAV TV’nin Sahur programının konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’yi öve öve bitiremedi. ‘Öyle bir eş nasip etti ki…’ diyerek aşkını dile getirdi. İşte o açıklamanın detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
00:20
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 24.02.2026 | 23:30
00:55
Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 24.02.2026 | 21:51
00:23
00:22
00:13
00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
05:50
00:26
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 20.02.2026 | 00:15
01:03
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video 19.02.2026 | 15:32
00:29
00:08
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 18.02.2026 | 20:47
00:09
01:22
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 17.02.2026 | 21:18
00:04
00:16
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 16.02.2026 | 21:18
01:00
01:01
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 15.02.2026 | 21:57
00:51
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 15.02.2026 | 20:34