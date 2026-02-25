Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki…

25.02.2026 | 23:25

Ünlü eski futbolcu Mesut Özil, VAV TV’nin Sahur programının konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’yi öve öve bitiremedi. ‘Öyle bir eş nasip etti ki…’ diyerek aşkını dile getirdi. İşte o açıklamanın detayları!