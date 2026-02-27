Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video
27.02.2026 | 14:31
İstanbul Sultangazi’de boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi gören koca çılgına döndü. Şüpheli koca, şahsı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sokak ortasında yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan Vahdettin Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olay esnasında Vahdettin Ç.'nin sevgilisi Gizem Ç., ile Barış K.'yı yaraladıktan sonra tartıştıkları anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SUÇ DOSYALARI MEVCUT
Öte yandan şüpheli Vahdettin Ç.'nin 4, boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'nin 7, bıçaklı saldırı sonrası yaralanan Barış K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
