Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video
27.02.2026 | 08:32
Fatih'te ahşap binada başlayan yangın, yanında bulunan başka bir ahşap binaya sıçradı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında bir kedi kurtarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenen bir kedi yangının sirayet ettiği binadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kedi ambulansa götürülürken, dumandan etkilenen hayvana oksijen takviyesi yapıldı. Kedinin sahibin kucağında korkudan titrediği görüldü.
05:45
