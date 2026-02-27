Video Yaşam Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video
27.02.2026 | 08:32

Fatih'te ahşap binada başlayan yangın, yanında bulunan başka bir ahşap binaya sıçradı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında bir kedi kurtarıldı.

Yangın, 01.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Hızla büyüyen yangın, bitişik nizamda bulunan ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan binalara müdahale etti. Paniğe neden olan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Kimi vatandaşlar ise evlerinin penceresinden yangını izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu, yangın sirayet büyümeden önce kontrol altına alınmasının ardından tamamen söndürüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenen bir kedi yangının sirayet ettiği binadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kedi ambulansa götürülürken, dumandan etkilenen hayvana oksijen takviyesi yapıldı. Kedinin sahibin kucağında korkudan titrediği görüldü.

