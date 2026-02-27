Kars'ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video
27.02.2026 | 09:22
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, Valilik kararıyla eğitime ara verildi. Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
"EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ"
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kars'ta son yılların en çok karının yağdığını belirten vatandaşlar, daha önce bu kadar çok kar yağmadığını, kent merkezinde kar kalınlığının 40 santim geçtiğini kaydettiler.
"KÖY YOLLARINDA ULAŞIM DURDU"
Yoğun kar yağışının yanı sıra yüksek kesimlerde etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, kar ve tipi nedeniyle 77 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle seferber oldu. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırım ve ana arterlerde kar küreme çalışması yürütürken, trafik ekipleri sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının kent merkezinde 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:52
Kars'ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video 27.02.2026 | 09:22
02:06
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 27.02.2026 | 08:32
05:45
Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 08:32
02:55
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 27.02.2026 | 08:20
03:54
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 07:53
00:51
00:57
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 26.02.2026 | 19:27
01:04
Bisikletiyle ırmağa düşen vatandaş kurtarıldı 26.02.2026 | 18:34
01:29
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 26.02.2026 | 16:27
01:18
Maltepe’de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı | Video 26.02.2026 | 16:09
01:08
02:38
Oturduğu yerde aracın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 26.02.2026 | 14:53
00:35
Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 26.02.2026 | 14:08
01:54
Amasya'da otomobilin Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada | Video 26.02.2026 | 13:48
01:45
02:06
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video 26.02.2026 | 12:29
05:38
Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı | Video 26.02.2026 | 12:26
00:17
01:52
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 26.02.2026 | 11:41
05:36
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30