Video Yaşam Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video

27.02.2026 | 08:32

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayollarında trafik zaman zaman durdu, ekipler yollarda yoğun çalışma yürütüyor.

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Erzincan'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağış nedeniyle kent genelinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Özellikle Erzincan-Sivas Karayolu ve Erzincan-Erzurum Karayolu'nda tipi ve buzlanma nedeniyle araç geçişlerinde aksamalar yaşandı. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken, ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları karşısında ekipler seferber oldu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve araçlarda zincir, çekme halatı ile takoz bulundurulması gerektiğini hatırlattı.
