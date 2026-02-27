Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video
27.02.2026 | 08:32
Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayollarında trafik zaman zaman durdu, ekipler yollarda yoğun çalışma yürütüyor.
Özellikle Erzincan-Sivas Karayolu ve Erzincan-Erzurum Karayolu'nda tipi ve buzlanma nedeniyle araç geçişlerinde aksamalar yaşandı. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken, ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.
Olumsuz hava koşulları karşısında ekipler seferber oldu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve araçlarda zincir, çekme halatı ile takoz bulundurulması gerektiğini hatırlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 27.02.2026 | 08:32
05:45
Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 08:32
02:55
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 27.02.2026 | 08:20
03:54
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 07:53
00:51
00:57
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 26.02.2026 | 19:27
01:04
Bisikletiyle ırmağa düşen vatandaş kurtarıldı 26.02.2026 | 18:34
01:29
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 26.02.2026 | 16:27
01:18
Maltepe’de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı | Video 26.02.2026 | 16:09
01:08
02:38
Oturduğu yerde aracın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 26.02.2026 | 14:53
00:35
Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 26.02.2026 | 14:08
01:54
Amasya'da otomobilin Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada | Video 26.02.2026 | 13:48
01:45
02:06
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video 26.02.2026 | 12:29
05:38
Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı | Video 26.02.2026 | 12:26
00:17
01:52
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 26.02.2026 | 11:41
05:36
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30