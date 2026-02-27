İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video 27.02.2026 | 09:47 Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, ders öncesinde "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini seslendirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada ilahi içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre'nin kendine özgü yorumuyla seslendirdiği "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi, kısa sürede akıma dönüştü. Türkiye'nin farklı illerinde özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgi gören ilahi, okul sınıflarından koridorlara kadar birçok ortamda toplu şekilde seslendiriliyor. Manevi atmosferi yansıtan görüntüler, dijital platformlarda yoğun etkileşim almaya devam ediyor.Kırıkkale'de özel bir okulda eğitim gören ilkokul öğrencileri de bu akıma katıldı. Ders öncesinde sınıfta bir araya gelen öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Sezer rehberliğinde "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini hep bir ağızdan seslendirdi.