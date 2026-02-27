İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video
27.02.2026 | 09:47
Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, ders öncesinde "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini seslendirdi.
Kırıkkale'de özel bir okulda eğitim gören ilkokul öğrencileri de bu akıma katıldı. Ders öncesinde sınıfta bir araya gelen öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Sezer rehberliğinde "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini hep bir ağızdan seslendirdi.
İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video 27.02.2026 | 09:47
