Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 27.02.2026 | 11:53 Eskişehir'in işlek bir caddesinde ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan otomobil kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 06 CHA 675 plakalı otomobil, ters yönde seyir ederek trafiği tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran araç, o esnada tam karşısından gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Motosikletli, ters yönden üzerine doğru gelen otomobile korna çalarak tepki gösterdi.