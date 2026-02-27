SON DAKİKA: Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video
27.02.2026 | 10:49
Son dakika haberi: Avcılar'da İBB sosyal tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
