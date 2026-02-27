Video Yaşam Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video
Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video

27.02.2026 | 10:33

Hatay'da 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Otomobilin kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı.

Kaza; Payas ilçesi Karşı Mahalle Adem Yavuz Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 17 yaşındaki O. S. idaresindeki 07 NIM 33 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hasar gören araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hafif yaralı olarak Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve taburcu edilen çocuk sürücüye polis ekipleri tarafından 46 bin 874 TL ceza uygulandı.

