Video Yaşam Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video

Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video

27.02.2026 | 15:11

Adıyaman'da, tanker altında kalan yaya, feci şekilde hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya C.T., idaresindeki 02 BB 746 plakalı tanker çarptı. Tankerin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kimlik bilgileri tespit edilemeyen ve yaşının 50-55 olduğu tahmin edilen yaya için olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden erkek şahsın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölen şahsın kimlik tespiti için araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adıyaman’da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 02:18
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 27.02.2026 | 15:11
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 00:52
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 27.02.2026 | 15:01
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15’inci kez buluştu | Video 02:02
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15'inci kez buluştu | Video 27.02.2026 | 14:41
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 00:45
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 27.02.2026 | 14:31
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 07:26
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 27.02.2026 | 14:19
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 00:12
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 27.02.2026 | 11:53
SON DAKİKA: Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:36
SON DAKİKA: Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.02.2026 | 10:49
Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video 00:22
Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video 27.02.2026 | 10:33
İlkokul öğrencilerinden Kabe’de hacılar hu der Allah ilahisi | Video 00:29
İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video 27.02.2026 | 09:47
Kars’ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video 04:52
Kars'ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video 27.02.2026 | 09:22
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 02:06
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 27.02.2026 | 08:32
Fatih’te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 05:45
Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 08:32
Erzurum’da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 02:55
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 27.02.2026 | 08:20
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 03:54
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 07:53
Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken Osmanlı sorusu! Bakın yarışmacı ne cevap verdi! 00:51
Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken Osmanlı sorusu! Bakın yarışmacı ne cevap verdi! 27.02.2026 | 00:22
Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 00:57
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 26.02.2026 | 19:27
Bisikletiyle ırmağa düşen vatandaş kurtarıldı 01:04
Bisikletiyle ırmağa düşen vatandaş kurtarıldı 26.02.2026 | 18:34
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:29
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 26.02.2026 | 16:27
Maltepe’de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı | Video 01:18
Maltepe’de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı | Video 26.02.2026 | 16:09
Şanlıurfa’da narkotik uygulamasında 226 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:08
Şanlıurfa'da narkotik uygulamasında 226 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 26.02.2026 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY