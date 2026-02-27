Video Yaşam El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video
27.02.2026 | 15:21

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeyken el freninin boşalması sonucu hareket eden minibüs, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde muhtemel bir kazaya sebep olmadan durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Adliye civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki minibüsten yük indirildiği sırada el freninin boşalması sonucu araç bir anda hareket etti. Kontrolden çıkan minibüs ana yola doğru hızla ilerlemeye başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Göksel Açıkoğlu, araca müdahale ederek minibüsü son anda durdurdu. Muhtemel bir facianın önüne geçilirken, yaşanan panik anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anayola çıkmadan durdurmuş olduk, çok şükür aracı durduk diyen iş yeri sahibi Göksel Açıkoğlu,"Burada araç park halindeydi dayı ürün indiriyordu. Araç birden hareket etmeye başladı. Ben bağırdım ama durmadı. Dayı koştu, düştü. Ben de aynı anda koştum. Karşı taraftaki komşumuz da koşarak geldi. İkimiz aynı anda araca bindik. Birimiz el frenini çektik, birimiz frene bastık. Aynı anda durdurmuş olduk. Aşağı taraf anayoldu. Anayola çıkmadan durdurmuş olduk, çok şükür." Diye konuştu.

