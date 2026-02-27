El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video
27.02.2026 | 15:21
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeyken el freninin boşalması sonucu hareket eden minibüs, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde muhtemel bir kazaya sebep olmadan durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Anayola çıkmadan durdurmuş olduk, çok şükür aracı durduk diyen iş yeri sahibi Göksel Açıkoğlu,"Burada araç park halindeydi dayı ürün indiriyordu. Araç birden hareket etmeye başladı. Ben bağırdım ama durmadı. Dayı koştu, düştü. Ben de aynı anda koştum. Karşı taraftaki komşumuz da koşarak geldi. İkimiz aynı anda araca bindik. Birimiz el frenini çektik, birimiz frene bastık. Aynı anda durdurmuş olduk. Aşağı taraf anayoldu. Anayola çıkmadan durdurmuş olduk, çok şükür." Diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 27.02.2026 | 15:21
02:18
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 27.02.2026 | 15:11
00:52
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 27.02.2026 | 15:01
02:02
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15'inci kez buluştu | Video 27.02.2026 | 14:41
00:45
07:26
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 27.02.2026 | 14:19
00:12
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 27.02.2026 | 11:53
01:36
SON DAKİKA: Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.02.2026 | 10:49
00:22
00:29
İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video 27.02.2026 | 09:47
04:52
Kars'ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video 27.02.2026 | 09:22
02:06
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 27.02.2026 | 08:32
05:45
Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 08:32
02:55
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 27.02.2026 | 08:20
03:54
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 07:53
00:51
00:57
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 26.02.2026 | 19:27
01:04
Bisikletiyle ırmağa düşen vatandaş kurtarıldı 26.02.2026 | 18:34
01:29
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 26.02.2026 | 16:27
01:18
Maltepe’de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı | Video 26.02.2026 | 16:09