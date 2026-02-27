70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video
27.02.2026 | 15:46
Samsun’un Atakum ilçesinde apartman girişinde bir kadına cinsel organını gösterdiği iddia edilen 18 yaşındaki zanlı, polis ekiplerinin 70 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Elim cebimdeydi, elimi çıkarınca eşofmanım kaydı. Kadın beni yanlış anladı. Özür dileyecektim ancak bağırınca korkup kaçtım" dedi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.M.M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
