70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video

27.02.2026 | 15:46

Samsun’un Atakum ilçesinde apartman girişinde bir kadına cinsel organını gösterdiği iddia edilen 18 yaşındaki zanlı, polis ekiplerinin 70 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, Atakum Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mağdur G.B. (27) adlı kadın, apartman girişinde karşılaştığı şahsın kendisine cinsel organını gösterdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 70 saatlik kamera kaydını mercek altına alan ekipler, şüphelinin M.M.M.A. (18) olduğunu tespit ederek yakaladı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Elim cebimdeydi, elimi çıkarınca eşofmanım kaydı. Kadın beni yanlış anladı. Özür dileyecektim ancak bağırınca korkup kaçtım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.M.M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
