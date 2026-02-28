Video Yaşam Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video

28.02.2026 | 10:08

Şırnak’ta kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı 2 gündür iki ilçeyi beyaza bürüdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken karla kaplı yerler görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 01:50
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 28.02.2026 | 10:08
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:19
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 08:42
Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 02:00
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 28.02.2026 | 08:42
Samsun’da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 01:22
Samsun'da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 27.02.2026 | 15:52
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 01:22
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 27.02.2026 | 15:46
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 02:10
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 27.02.2026 | 15:21
Adıyaman’da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 02:18
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 27.02.2026 | 15:11
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 00:52
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 27.02.2026 | 15:01
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15’inci kez buluştu | Video 02:02
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15'inci kez buluştu | Video 27.02.2026 | 14:41
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 00:45
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 27.02.2026 | 14:31
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 07:26
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 27.02.2026 | 14:19
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 00:12
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 27.02.2026 | 11:53
SON DAKİKA: Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:36
SON DAKİKA: Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.02.2026 | 10:49
Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video 00:22
Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video 27.02.2026 | 10:33
İlkokul öğrencilerinden Kabe’de hacılar hu der Allah ilahisi | Video 00:29
İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video 27.02.2026 | 09:47
Kars’ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video 04:52
Kars'ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video 27.02.2026 | 09:22
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 02:06
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 27.02.2026 | 08:32
Fatih’te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 05:45
Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 08:32
Erzurum’da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 02:55
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 27.02.2026 | 08:20
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 03:54
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 07:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY