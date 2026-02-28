Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 28.02.2026 | 10:08 Şırnak’ta kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı 2 gündür iki ilçeyi beyaza bürüdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken karla kaplı yerler görüntülendi.