Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video
28.02.2026 | 08:42
Üsküdar Bulgurlu Caddesi’nde virajı alamayan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek iş yerine daldı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bulgurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen otomobil, virajı alamayınca kaldırıma çıktı. İş yerinin camını kırarak içeri giren araç, içeride maddi hasara yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
02:00
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 28.02.2026 | 08:42
01:22
Samsun'da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 27.02.2026 | 15:52
01:22
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 27.02.2026 | 15:46
02:10
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 27.02.2026 | 15:21
02:18
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 27.02.2026 | 15:11
00:52
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 27.02.2026 | 15:01
02:02
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15'inci kez buluştu | Video 27.02.2026 | 14:41
00:45
07:26
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 27.02.2026 | 14:19
00:12
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 27.02.2026 | 11:53
01:36
SON DAKİKA: Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.02.2026 | 10:49
00:22
00:29
İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video 27.02.2026 | 09:47
04:52
Kars'ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı! | Video 27.02.2026 | 09:22
02:06
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum yolunda tipi engeli | Video 27.02.2026 | 08:32
05:45
Fatih'te metruk binada çıkan yangın yanındaki ahşap binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 08:32
02:55
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü | Video 27.02.2026 | 08:20
03:54
İstanbul Fatih’te yangın; alevler bitişik binaya sıçradı | Video 27.02.2026 | 07:53