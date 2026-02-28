Video Yaşam İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video

İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video

28.02.2026 | 12:57

İstanbul'da kırmızı bültenle aranan kişilerin yönlendirdiği suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerine silahlı saldırı ve yağma amaçlı tehdit olaylarına karıştığı belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan kişilerin öncülük ettiği suç örgütleri takibe alındı. Yapılan incelemelerde, 1 Şubat'ta Fatih'te faaliyet gösteren bir iş hanına yönelik kurşunlama, 5 Şubat'ta Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına yönelik silahlı saldırı ve 22 Şubat'ta bir kişiye 4 ayrı iş yerinin fotoğraflarının gönderilerek yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 00:23
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 28.02.2026 | 12:57
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 00:37
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 12:10
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 04:00
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 28.02.2026 | 12:01
Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video 02:23
Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 11:31
Vinçten düşen demir kolonun altında kalan işçi yaralandı | Video 02:06
Vinçten düşen demir kolonun altında kalan işçi yaralandı | Video 28.02.2026 | 10:48
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 01:50
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 28.02.2026 | 10:08
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:19
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 08:42
Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 02:00
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 28.02.2026 | 08:42
Samsun’da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 01:22
Samsun'da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 27.02.2026 | 15:52
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 01:22
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 27.02.2026 | 15:46
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 02:10
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 27.02.2026 | 15:21
Adıyaman’da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 02:18
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 27.02.2026 | 15:11
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 00:52
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 27.02.2026 | 15:01
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15’inci kez buluştu | Video 02:02
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15'inci kez buluştu | Video 27.02.2026 | 14:41
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 00:45
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 27.02.2026 | 14:31
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 07:26
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 27.02.2026 | 14:19
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 00:12
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 27.02.2026 | 11:53
SON DAKİKA: Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:36
SON DAKİKA: Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.02.2026 | 10:49
Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video 00:22
Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı | Video 27.02.2026 | 10:33
İlkokul öğrencilerinden Kabe’de hacılar hu der Allah ilahisi | Video 00:29
İlkokul öğrencilerinden "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi | Video 27.02.2026 | 09:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY