Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video

28.02.2026 | 11:31

Hatay'da etkili olan fırtına, konteynere ait olan sac çatıyı yerinden sökerek park halindeki 2 aracın üzerine attı. Çatının park halindeki düştüğü anlar kameraya an be an yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini hissettirmeye başladı. Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan prefabrik çarşıda, park halinde olan 2 otomobilin üzerine sac çatı düştü. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynere ait sac çatı, fırtınanın etkisiyle yerinde çıkarak araçların üzerine uçtu. Sac çatının araçların üzerine uçtuğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sac çatının üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Sac çatının altında aracı kalıp zarar gördüğünü ifade eden Mustafa Akar, araçların zarar gördüğünü söyledi.

"AŞIRI BİR RÜZGAR ÇIKTI, ARKAMIZDAKİ SAC ÇATI ARABAMIZIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"
Aşırı rüzgarla birlikte konteynerin sac çatısının araçların üzerine düştüğünü ifade eden Mustafa Akar, "Aşırı bir rüzgar çıktı, arkamızdaki sac çatı arabamızın üzerine düştü. Orada benim ve arkadaşın arabası vardı. Arabamın tavanında çökmeler oldu. Sürekli koyduğum bir yer değildi, sabah oraya park ettim. Burada berber mesleğini yapıyorum. Ben 07.45'te geldim ve 1 saat sonra sac çatı düştü. Aniden rüzgarla birlikte oldu ve çok korktuk. Diğer arabanın hasarı daha çoktu" ifadelerini kullandı.
