Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video
28.02.2026 | 11:31
Hatay'da etkili olan fırtına, konteynere ait olan sac çatıyı yerinden sökerek park halindeki 2 aracın üzerine attı. Çatının park halindeki düştüğü anlar kameraya an be an yansıdı.
"AŞIRI BİR RÜZGAR ÇIKTI, ARKAMIZDAKİ SAC ÇATI ARABAMIZIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"
Aşırı rüzgarla birlikte konteynerin sac çatısının araçların üzerine düştüğünü ifade eden Mustafa Akar, "Aşırı bir rüzgar çıktı, arkamızdaki sac çatı arabamızın üzerine düştü. Orada benim ve arkadaşın arabası vardı. Arabamın tavanında çökmeler oldu. Sürekli koyduğum bir yer değildi, sabah oraya park ettim. Burada berber mesleğini yapıyorum. Ben 07.45'te geldim ve 1 saat sonra sac çatı düştü. Aniden rüzgarla birlikte oldu ve çok korktuk. Diğer arabanın hasarı daha çoktu" ifadelerini kullandı.
