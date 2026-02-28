Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video
28.02.2026 | 12:01
Antalya'da işyerine müşteri gibi gelen şahsın silahlı saldırısına uğrayan işletme sahibi ölümle burun buruna geldi. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, bant ile aracın plakasını değiştirerek kaçan şahıs 1 saat sonra polis ekipleri tarafından Serik ilçesinde yakalandı.
KURŞUNLAR BAŞININ HEMEN YANINDAN GEÇTİ
Ölümle burun buruna gelen Doğan Ö. başının hemen yanından geçen kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunlardan birisi işyerine isabet etti. Olayın ardından kimliği belirsiz şahıs yolun karşısına park ettiği araç ile hızla bölgeden uzaklaşırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı adrese gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları kamera incelemesinde şüpheli şahsın olayın ardından 33 ATY 239 plakalı otomobille uzaklaştığını belirledi.
1 SAAT SONRA SERİK'TE YAKALANDI
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kaçış istikameti tespit edilen araç, motorize Yunus timleri ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Serik'te yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan ve olayı gerçekleştirilen şüpheli şahsın M. Ö. olduğu belirlendi. Mersin istikametine gittiği tespit edilen şüpheli şahsın olay sonrası yakalanmamak için plastik bant ile aracın plakasındaki bazı rakamlarda oynama yaptığı ve kıyafet değiştirdiği belirlendi. Şüpheli şahıs işlemleri için emniyete götürüldü. Şüpheli şahsın Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından ifade işlemleri devam ederken, olayla ilgili olabileceği düşünülen kişilerin tespit ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan işletme sahibi Doğan Ö.'nün ölümle burun buruna geldiği olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın olay öncesi birkaç kez işletme çevresinde dolaşarak işyerini ve çevreyi kontrol ettiği, Doğan Ö.'nün işyerine gelmesinin ardından hareket geçerek müşteri gibi yaklaştığı, işyeri sahibini ile birlikte dışarıya çıktığı ve tam ayrılmak üzereyken belinden çıkarttığı tabanca ile Doğan Ö.'ye ateş ederek kaçtığı görüldü. Şüpheli şahsın olayı geçekleştirmeden önce yaklaşık 2 saat boyunca bölgede keşif yaptığı, dikkat çekmemek için ise kıyafetlerini değiştirerek yüzünü güneş gözlüğü ve şapka ile kapattığı görüldü.
