Bursa'da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 12:10 Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden şeridine giren otobüs nedeniyle tehlike atlattı. Yaşanan gerginlik kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün önüne bir anda otobüs kırdı. Ani refleksle sol şeride geçerek kazadan son anda kurtulan motosikletli, otobüs şoförüne tepki gösterdiTaraflar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.