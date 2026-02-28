SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı | Video
28.02.2026 | 09:34
Son dakika haberi: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi rüşvet ve irtikap iddiasıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
