Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video
26.02.2026 | 07:42
Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti.
Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek, Galatasaray'ı kutladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video 26.02.2026 | 07:42
15:07
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.02.2026 | 20:38
03:37
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi aleyhine dava açtık | Video 25.02.2026 | 13:25
44:39
03:26
00:20
01:23
Bakan Gürlek "Kesinlikle şahsa özgü düzenleme yok" 25.02.2026 | 12:14
01:17
04:56
02:42
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü: Pilot şehit oldu | Video 25.02.2026 | 07:49
01:50
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler! 25.02.2026 | 02:43
01:26
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü 25.02.2026 | 02:38
16:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.02.2026 | 21:06
04:24
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM heyeti ile görüştü 24.02.2026 | 17:34
37:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir 24.02.2026 | 16:09
03:49
01:02
35:32
08:47
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli: Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz 24.02.2026 | 10:43
01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı 24.02.2026 | 08:29