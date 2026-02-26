Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video 26.02.2026 | 07:42 Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti.



Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek, Galatasaray'ı kutladı.