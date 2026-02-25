Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bildiri' tepkisi: Dertleri laiklik değil milletin kendisidir
25.02.2026 | 13:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Kabe’de Hacılar Hû der Allah' ilahisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır." dedi. Erdoğan, okullardaki Ramazan etkinliklerinin hukuki olduğunu belirterek "Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde bir takım yobaz çıktı, millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bunlar laiklik kavramının arkasına saklanarak, bu millete nasıl zulm ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl çabaladıklarını iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
