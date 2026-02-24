Bahçeli'den önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye'nin kazananı herkes olacak | Video
24.02.2026 | 11:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Süreç Komisyonu'nun üstlendiği rol ile ezberleri bozduğunu, tabuları yıktığını belirten Bahçeli, "Ortak gayemiz Terörsüz Türkiye olmalı. Terörsüz Türkiye'nin kazananı herkes olacak." dedi.
