Video Haber İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı
23.02.2026 | 20:51

İstanbul’da haftanın ilk günü iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı.

İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı 23.02.2026 | 20:51
Arnavutköy’de sır ölüm: Çinli iş insanının kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı 01:54
Arnavutköy'de sır ölüm: Çinli iş insanının kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı 23.02.2026 | 20:14
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor 10:24
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor 23.02.2026 | 19:34
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:36
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.02.2026 | 19:11
Amasya’da kamyonet menfeze devrildi: 3 yaralı 00:35
Amasya'da kamyonet menfeze devrildi: 3 yaralı 23.02.2026 | 17:59
Arnavutköy’de sır ölüm: Çinli iş insanı elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı halde bulundu! 00:16
Arnavutköy'de sır ölüm: Çinli iş insanı elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı halde bulundu! 23.02.2026 | 17:27
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı | Video 02:07
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı | Video 23.02.2026 | 17:01
Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video 09:18
Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video 23.02.2026 | 15:31
Uzmanından Doğu Anadolu için uyarı, 2011’deki deprem her şeyin bittiği anlamına gelmiyor 03:14
Uzmanından Doğu Anadolu için uyarı, "2011'deki deprem her şeyin bittiği anlamına gelmiyor" 23.02.2026 | 14:43
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı 00:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı 23.02.2026 | 14:11
SON DAKİKA: İstanbul’da ’Şapkalı Volkan’ kabusu sona erdi: Çeteye 5. dalga darbesi! | Video 01:19
SON DAKİKA: İstanbul’da 'Şapkalı Volkan' kabusu sona erdi: Çeteye 5. dalga darbesi! | Video 23.02.2026 | 14:06
Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi 00:56
Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi 23.02.2026 | 11:34
SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH ’Avcı Projesi’nin detaylarına ulaştı | Video 00:25
SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH 'Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı | Video 23.02.2026 | 09:09
Edirne’de nehirlerde taşkın riski: Tunca ve Meriç Köprüsü ulaşıma kapatıldı | Video 04:57
Edirne'de nehirlerde taşkın riski: Tunca ve Meriç Köprüsü ulaşıma kapatıldı | Video 23.02.2026 | 08:19
Otobüste savcı olduğunu iddia ederek yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 01:59
Otobüste savcı olduğunu iddia ederek yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:55
İstanbul’da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 00:03
İstanbul'da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:09
Bayraktar Akıncı’dan hava atışında tam isabet | Video 00:46
Bayraktar Akıncı’dan hava atışında tam isabet | Video 22.02.2026 | 13:23
TUSAŞ: KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı 00:35
TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı" 22.02.2026 | 13:19
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 01:09
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 22.02.2026 | 08:54

