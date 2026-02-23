Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video
23.02.2026 | 15:31
Son dakika haberleri: İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde görev yapan savcı M.Ç.K, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen hakim A.K.'yı yaşadıkları anlaşmazlık sonucu silahla vurarak yaralamıştı. İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde yaşanan olayın kamera görüntülerine A Haber ulaştı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:18
Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video 23.02.2026 | 15:31
03:14
00:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı 23.02.2026 | 14:11
01:19
00:56
00:25
04:57
01:59
00:03
00:46
Bayraktar Akıncı’dan hava atışında tam isabet | Video 22.02.2026 | 13:23
00:35
TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı" 22.02.2026 | 13:19
00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
01:09
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 22.02.2026 | 08:54
01:09
24:50
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Çevre bilinci vatan bilincidir!" | Video 20.02.2026 | 16:10
07:32
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız 19.02.2026 | 20:30
08:19
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 20:17
01:09
Ada seferlerine fırtına engeli 19.02.2026 | 19:56
00:45
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı! 19.02.2026 | 19:47
15:36
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 18:20