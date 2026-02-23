İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından yapılan atamalarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevine başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı koltuğuna geçmesiyle boşalan başsavcılık makamına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atanmıştı. Dönmez, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunmuş ve büyük ölçekli soruşturmaları yönetmişti.
GÖREVİNE BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atanan Fatih Dönmez bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek görevine başladı. Karşılama törenine Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar katıldı.