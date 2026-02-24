SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli: Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz

24.02.2026 | 10:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli konuşmasında; Ramazan etkinliklerini gericilik olarak tanımlayan kesimlere cevaben "Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz" dedi.